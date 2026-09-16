Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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16.09.2026 09:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Mittwochvormittag mit Einbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Richemont. Die Richemont-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 167,20 CHF abwärts.
Der Richemont-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 167,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'821 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Richemont-Aktie ging bis auf 167,10 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 168,50 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Richemont-Aktien beläuft sich auf 87'594 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 202,20 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,93 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,20 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 23,92 Prozent könnte die Richemont-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem Richemont seine Aktionäre 2026 mit 3,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,35 EUR je Aktie ausschütten.
Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 05.11.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 7,47 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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