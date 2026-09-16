Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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16.09.2026 16:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Nachmittag billiger
Die Aktie von Richemont gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Richemont-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 169,10 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 169,10 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'833 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Richemont-Aktie bei 166,50 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 168,50 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 334'529 Richemont-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 202,20 CHF erreichte der Titel am 11.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Richemont-Aktie mit einem Kursplus von 19,57 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 24,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,35 EUR. Im Vorjahr hatte Richemont 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2026 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 05.11.2027.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Richemont ein EPS in Höhe von 7,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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