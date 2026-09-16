Richemont Aktie News: Richemont am Mittag mit negativen Vorzeichen

Um 12:28 Uhr ging es für die Richemont-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 168,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'860 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Richemont-Aktie bis auf 166,50 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 168,50 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 195'911 Richemont-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 202,20 CHF. Der derzeitige Kurs der Richemont-Aktie liegt somit 16,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 127,20 CHF. Derzeit notiert die Richemont-Aktie damit 32,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,35 EUR. Im Vorjahr erhielten Richemont-Aktionäre 3,30 CHF je Wertpapier.

Am 13.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Richemont veröffentlicht werden. Richemont dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 7,47 EUR je Aktie in den Richemont-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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