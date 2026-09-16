Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’869 0.4%  SPI 19’559 0.5%  Dow 52’134 0.1%  DAX 25’559 0.6%  Euro 0.9450 0.0%  EStoxx50 6’271 0.6%  Gold 4’352 1.4%  Bitcoin 62’056 0.2%  Dollar 0.8190 0.0%  Öl 105.9 -2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526Partners Group2460882Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Novartis-Aktie zieht an: Plattform für Wirkstofftransport ins Gehirn übernommen - Forschungsprogramm mit ALS-Kandidaten beendet
Kühne+Nagel-Aktie dennoch im Minus: Konzern weitet Pharma-Logistikkapazitäten am Flughafen Frankfurt aus
KI-Aktien wie NVIDIA & Co. vor dem Kollaps? Darum warnt Ray Dalio vor einem Crash wie in den 1920ern
Infineon trennt sich von Speicherchip-Geschäftsteil - Aktie reagiert positiv
Schutz vor Geldentwertung: Wann sich Inflation-Linked Bond ETFs für das Portfolio lohnen
Suche...
Plus500 Depot

Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.09.2026 12:29:00

Richemont Aktie News: Richemont am Mittag mit negativen Vorzeichen

Richemont Aktie News: Richemont am Mittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Richemont. Die Richemont-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 168,40 CHF nach.

Richemont
170.03 CHF -0.10%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr ging es für die Richemont-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 168,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'860 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Richemont-Aktie bis auf 166,50 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 168,50 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 195'911 Richemont-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 202,20 CHF. Der derzeitige Kurs der Richemont-Aktie liegt somit 16,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 127,20 CHF. Derzeit notiert die Richemont-Aktie damit 32,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,35 EUR. Im Vorjahr erhielten Richemont-Aktionäre 3,30 CHF je Wertpapier.

Am 13.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Richemont veröffentlicht werden. Richemont dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 7,47 EUR je Aktie in den Richemont-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Richemont-Aktie

SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Richemont von vor einem Jahr verdient

Stoxx Europe 50-Titel Richemont-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Richemont Aktionären eine Freude

Richemont-Aktie bricht ein: Anton Rupert zum Co-Vizepräsidenten ernannt

In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Richemont

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten