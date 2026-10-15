Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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15.10.2026 09:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Vormittag fester
Die Aktie von Richemont zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Richemont-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 175,45 CHF.
Die Richemont-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 175,45 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'230 Punkten liegt. Die Richemont-Aktie zog in der Spitze bis auf 175,45 CHF an. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 175,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 31'845 Richemont-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 11.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 202,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,25 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (127,20 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Richemont-Aktie 27,50 Prozent sinken.
Richemont-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,36 EUR belaufen.
Am 13.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Richemont veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 05.11.2027 dürfte Richemont die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 7,47 EUR je Richemont-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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