Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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15.10.2026 12:29:00
Richemont Aktie News: Richemont präsentiert sich am Mittag stärker
Die Aktie von Richemont gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Richemont-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 175,05 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Richemont-Papiere um 12:28 Uhr 0,7 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'192 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Richemont-Aktie bei 175,80 CHF. Bei 175,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 188'012 Richemont-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 202,20 CHF. Gewinne von 15,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 127,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Richemont-Aktie 27,34 Prozent sinken.
Nach 3,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,36 EUR je Richemont-Aktie.
Die Richemont-Bilanz für Q2 2027 wird am 13.11.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 05.11.2027.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Richemont-Gewinn in Höhe von 7,47 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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