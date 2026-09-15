Richemont Aktie News: Richemont am Dienstagvormittag mit Verlusten

Die Richemont-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 171,10 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'775 Punkten notiert. Der Kurs der Richemont-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 170,15 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 171,55 CHF. Zuletzt wechselten 44'770 Richemont-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2026 auf bis zu 202,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 18,18 Prozent Plus fehlen der Richemont-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 127,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Derzeit notiert die Richemont-Aktie damit 34,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2026 3,30 CHF an Richemont-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,35 EUR aus.

Die Richemont-Bilanz für Q2 2027 wird am 13.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Richemont rechnen Experten am 05.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Richemont einen Gewinn von 7,47 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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