Richemont Aktie News: Richemont tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Um 16:28 Uhr rutschte die Richemont-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,6 Prozent auf 170,30 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'796 Punkten notiert. Die Richemont-Aktie sank bis auf 168,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 171,55 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 260'608 Richemont-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 11.08.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Richemont-Aktie ist somit 18,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 127,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 25,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Richemont seine Aktionäre 2026 mit 3,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,35 EUR je Aktie ausschütten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 05.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 7,47 EUR je Aktie in den Richemont-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Richemont-Aktie

SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Richemont von vor einem Jahr verdient

Stoxx Europe 50-Titel Richemont-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Richemont Aktionären eine Freude

Richemont-Aktie bricht ein: Anton Rupert zum Co-Vizepräsidenten ernannt