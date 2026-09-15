Richemont Aktie News: Richemont gibt am Mittag nach

Um 12:28 Uhr ging es für die Richemont-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 170,85 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'775 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Richemont-Aktie bis auf 168,40 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 171,55 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 169'979 Richemont-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 202,20 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,35 Prozent hinzugewinnen. Bei 127,20 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 25,55 Prozent würde die Richemont-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Richemont-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,35 EUR ausgeschüttet werden.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 präsentieren. Am 05.11.2027 wird Richemont schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 7,47 EUR je Aktie in den Richemont-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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