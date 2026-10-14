Richemont Aktie News: Richemont gewinnt am Mittwochvormittag an Fahrt

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,8 Prozent auf 173,95 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'950 Punkten tendiert. Die Richemont-Aktie zog in der Spitze bis auf 174,75 CHF an. Den Handelstag beging das Papier bei 171,70 CHF. Bisher wurden heute 31'563 Richemont-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 202,20 CHF erreichte der Titel am 11.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,24 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,20 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Richemont-Aktie.

Zuletzt erhielten Richemont-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,39 EUR aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Richemont-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 05.11.2027.

In der Richemont-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 7,51 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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