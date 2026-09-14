Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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14.09.2026 09:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Vormittag leichter
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Richemont. Die Richemont-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 174,15 CHF abwärts.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 174,15 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'881 Punkten steht. Die Richemont-Aktie sank bis auf 172,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 173,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 23'564 Richemont-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 202,20 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Richemont-Aktie somit 13,87 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,96 Prozent würde die Richemont-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Richemont seine Aktionäre 2026 mit 3,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,35 EUR je Aktie ausschütten.
Richemont wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 13.11.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Richemont-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 05.11.2027.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,47 EUR je Richemont-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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