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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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14.09.2026 16:29:00

Richemont Aktie News: Richemont am Montagnachmittag billiger

Richemont Aktie News: Richemont am Montagnachmittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Richemont. Die Richemont-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 173,55 CHF.

Richemont
173.30 CHF -1.00%
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Die Richemont-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 173,55 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'904 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Richemont-Aktie bis auf 172,60 CHF. Bei 173,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 205'973 Richemont-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 202,20 CHF. Derzeit notiert die Richemont-Aktie damit 14,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 127,20 CHF. Derzeit notiert die Richemont-Aktie damit 36,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Richemont-Aktionäre betrug im Jahr 2026 3,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,35 EUR belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 05.11.2027.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 7,47 EUR je Richemont-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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