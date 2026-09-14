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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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14.09.2026 12:29:00

Richemont Aktie News: Richemont am Montagmittag mit Abschlägen

Richemont Aktie News: Richemont am Montagmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Richemont. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 173,75 CHF.

Richemont
173.40 CHF -0.94%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Richemont gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 173,75 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'934 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Richemont-Aktie ging bis auf 172,60 CHF. Mit einem Wert von 173,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Richemont-Aktien beläuft sich auf 108'138 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 11.08.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Richemont-Aktie liegt somit 14,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,20 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 26,79 Prozent könnte die Richemont-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2026 erhielten Richemont-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,35 EUR.

Voraussichtlich am 13.11.2026 dürfte Richemont Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 05.11.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Richemont-Gewinn in Höhe von 7,47 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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