Richemont Aktie News: Richemont wird am Freitagvormittag ausgebremst

Die Richemont-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 194,70 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'497 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Richemont-Aktie bisher bei 194,70 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 195,90 CHF. Bisher wurden heute 13'059 Richemont-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2026 auf bis zu 202,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,85 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 127,20 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Richemont-Aktie derzeit noch 34,67 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF an Richemont-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,37 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2026 erfolgen. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Richemont möglicherweise am 05.11.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 7,41 EUR je Richemont-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Richemont-Aktie

Juli 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Richemont-Aktie angepasst

SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richemont-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel hätte eine Investition in Richemont von vor 5 Jahren abgeworfen