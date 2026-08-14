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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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14.08.2026 16:29:00

Richemont Aktie News: Richemont am Freitagnachmittag billiger

Richemont Aktie News: Richemont am Freitagnachmittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Richemont. Zuletzt fiel die Richemont-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 191,90 CHF ab.

Richemont
191.71 CHF -1.91%
Kaufen Verkaufen

Die Richemont-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 191,90 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'350 Punkten steht. Im Tief verlor die Richemont-Aktie bis auf 191,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 195,90 CHF. Bisher wurden heute 125'794 Richemont-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 202,20 CHF. Der derzeitige Kurs der Richemont-Aktie liegt somit 5,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 127,20 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 33,72 Prozent könnte die Richemont-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Richemont-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,37 EUR ausgeschüttet werden.

Richemont dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 13.11.2026 präsentieren. Richemont dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 7,41 EUR je Richemont-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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22.07.26 Richemont Outperform Bernstein Research
21.07.26 Richemont Buy Deutsche Bank AG
16.07.26 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.07.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
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