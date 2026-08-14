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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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14.08.2026 12:29:00

Richemont Aktie News: Richemont am Mittag im Minusbereich

Richemont Aktie News: Richemont am Mittag im Minusbereich

Die Aktie von Richemont gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Richemont-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 194,40 CHF.

Richemont
191.71 CHF -1.91%
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Die Richemont-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 194,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'442 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Richemont-Aktie bis auf 193,65 CHF ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 195,90 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 62'275 Richemont-Aktien umgesetzt.

Bei 202,20 CHF markierte der Titel am 11.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 4,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,20 CHF am 23.03.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Richemont-Aktie.

Nach 3,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,37 EUR je Richemont-Aktie.

Am 13.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Richemont veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 05.11.2027 dürfte Richemont die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Richemont ein EPS in Höhe von 7,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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22.07.26 Richemont Outperform Bernstein Research
21.07.26 Richemont Buy Deutsche Bank AG
16.07.26 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.07.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
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