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13.11.2026 09:29:00
Richemont Aktie News: Richemont fällt am Freitagvormittag tief
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Richemont. Die Richemont-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 6,9 Prozent auf 164,00 CHF ab.
Die Richemont-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 6,9 Prozent bei 164,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 15'069 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Richemont-Aktie bis auf 160,30 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 165,00 CHF. Zuletzt wechselten 370'805 Richemont-Aktien den Besitzer.
Am 11.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 202,20 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Richemont-Aktie mit einem Kursplus von 23,29 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 127,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Richemont-Aktie.
Zuletzt erhielten Richemont-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,25 EUR aus.
Voraussichtlich am 14.05.2027 dürfte Richemont Anlegern einen Blick in die Q4 2027-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2028-Bilanz auf den 19.05.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 7,47 EUR je Aktie in den Richemont-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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