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13.11.2026 16:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Freitagnachmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Richemont gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Richemont-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 4,1 Prozent auf 168,95 CHF.
Das Papier von Richemont gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 4,1 Prozent auf 168,95 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 15'084 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Richemont-Aktie bis auf 160,30 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 165,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'544'588 Richemont-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2026 auf bis zu 202,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,68 Prozent. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 127,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,71 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,25 EUR. Im Vorjahr hatte Richemont 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2027 wird am 14.05.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2028-Bilanz auf den 19.05.2028.
In der Richemont-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 7,47 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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