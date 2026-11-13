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13.11.2026 12:29:00
Richemont Aktie News: Richemont tendiert am Freitagmittag schwächer
Die Aktie von Richemont gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Richemont gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,5 Prozent auf 168,15 CHF abwärts.
Die Richemont-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 4,5 Prozent bei 168,15 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 15'113 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Richemont-Aktie ging bis auf 160,30 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 165,00 CHF. Der Tagesumsatz der Richemont-Aktie belief sich zuletzt auf 1'137'706 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 11.08.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,25 Prozent könnte die Richemont-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,20 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Richemont-Aktie ist somit 24,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,25 EUR, nach 3,30 CHF im Jahr 2026.
Die Richemont-Bilanz für Q4 2027 wird am 14.05.2027 erwartet. Die Q4 2028-Finanzergebnisse könnte Richemont möglicherweise am 19.05.2028 präsentieren.
Experten taxieren den Richemont-Gewinn für das Jahr 2027 auf 7,47 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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