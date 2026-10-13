Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
13.10.2026 16:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Nachmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Richemont gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Richemont-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 170,60 CHF.
Die Richemont-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 170,60 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'942 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Richemont-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 166,90 CHF aus. Bei 168,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 237'559 Richemont-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 11.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Richemont-Aktie mit einem Kursplus von 18,52 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 127,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 25,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für Richemont-Aktionäre betrug im Jahr 2026 3,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,39 EUR belaufen.
Die Richemont-Bilanz für Q2 2027 wird am 13.11.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 05.11.2027.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Richemont-Gewinn in Höhe von 7,50 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Richemont-Aktie
Richemont-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Richemont-Investment von vor einem Jahr verdient
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Richemont
|
16:29
|Richemont Aktie News: Richemont am Nachmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
15:58
|Pluszeichen in Zürich: SLI legt am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
12:29
|Richemont Aktie News: Richemont am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Dienstagmittag fester (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Zürich in Grün: SLI verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
|
09:29
|Richemont Aktie News: Richemont gibt am Dienstagvormittag nach (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 beginnt Handel im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Zürich: SLI steigt zum Handelsstart (finanzen.ch)
Analysen zu Richemont
|08.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|05.10.26
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|05.10.26
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|05.10.26
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: Dow kaum bewegt -- SMI fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notiert, geht es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Der Dow tritt derweil auf der Stelle. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.