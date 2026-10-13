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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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13.10.2026 16:29:00

Richemont Aktie News: Richemont am Nachmittag mit roter Tendenz

Richemont Aktie News: Richemont am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Richemont gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Richemont-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 170,60 CHF.

Richemont
169.70 CHF -0.62%
Kaufen Verkaufen

Die Richemont-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 170,60 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'942 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Richemont-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 166,90 CHF aus. Bei 168,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 237'559 Richemont-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 11.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Richemont-Aktie mit einem Kursplus von 18,52 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 127,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 25,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Richemont-Aktionäre betrug im Jahr 2026 3,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,39 EUR belaufen.

Die Richemont-Bilanz für Q2 2027 wird am 13.11.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 05.11.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Richemont-Gewinn in Höhe von 7,50 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3696 16.06.2028 160676991
Long 12.1071 19.03.2027 160676976
Long 427.55 18.12.2026 132901988
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.6897 17.12.2027 160677035
Short 113 20.11.2026 160677023
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3696 11.28 160910325
Long 12.1071 5.95 160910320
Long 22.6 2.03 160577393
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.2778 12.97 160910333
Short 12.1071 5.49 161357121
Short 16.95 3.21 161357380
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08.10.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.26 Richemont Buy UBS AG
05.10.26 Richemont Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.09.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 Richemont Outperform Bernstein Research
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Aktien in diesem Artikel

Richemont 170.30 -0.79% Richemont

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