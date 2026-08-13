Richemont Aktie News: Richemont am Donnerstagvormittag im Aufwind

Um 09:28 Uhr wies die Richemont-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 195,00 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'489 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Richemont-Aktie sogar auf 195,50 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 195,50 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 18'738 Richemont-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 202,20 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,69 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,20 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Richemont-Aktie derzeit noch 34,77 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,37 EUR, nach 3,30 CHF im Jahr 2026.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Richemont-Anleger Experten zufolge am 05.11.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Richemont im Jahr 2027 7,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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