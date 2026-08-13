Richemont Aktie News: Richemont zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Die Richemont-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 195,75 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'503 Punkten liegt. Bei 196,00 CHF markierte die Richemont-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 195,50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 174'005 Richemont-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 202,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Richemont-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 127,20 CHF. Der derzeitige Kurs der Richemont-Aktie liegt somit 53,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2026 3,30 CHF an Richemont-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,37 EUR aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 05.11.2027.

In der Richemont-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 7,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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