Richemont Aktie News: Richemont steigt am Donnerstagmittag

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 195,25 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'500 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Richemont-Aktie bei 195,75 CHF. Bei 195,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 82'885 Richemont-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (202,20 CHF) erklomm das Papier am 11.08.2026. Der derzeitige Kurs der Richemont-Aktie liegt somit 3,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (127,20 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Richemont-Aktie derzeit noch 34,85 Prozent Luft nach unten.

Richemont-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,37 EUR belaufen.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Richemont wird am 13.11.2026 gerechnet. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Richemont möglicherweise am 05.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,41 EUR je Richemont-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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