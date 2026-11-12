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12.11.2026 16:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Richemont. Die Richemont-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 176,70 CHF.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Richemont zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 176,70 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 15'122 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Richemont-Aktie bei 180,25 CHF. Bei 177,55 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Richemont-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 211'856 Stück gehandelt.
Am 11.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 202,20 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Richemont-Aktie 14,43 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 127,20 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Richemont-Aktie mit einem Verlust von 28,01 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Richemont-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,27 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Richemont 3,30 CHF aus.
Am 13.11.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2028-Kennzahlen am 19.05.2028.
Den erwarteten Gewinn je Richemont-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 7,46 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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