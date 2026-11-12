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12.11.2026 12:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Mittag im Aufwind
Die Aktie von Richemont gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,2 Prozent auf 179,80 CHF zu.
Die Richemont-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 179,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 15'174 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Richemont-Aktie bis auf 180,25 CHF zu. Mit einem Wert von 177,55 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 114'279 Richemont-Aktien.
Am 11.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 202,20 CHF. Der derzeitige Kurs der Richemont-Aktie liegt somit 11,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 127,20 CHF. Mit einem Kursverlust von 29,25 Prozent würde die Richemont-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass Richemont-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,27 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Richemont 3,30 CHF aus.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2026 terminiert. Die Q4 2028-Finanzergebnisse könnte Richemont möglicherweise am 19.05.2028 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 7,46 EUR je Richemont-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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