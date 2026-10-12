Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’847 0.4%  SPI 19’605 0.3%  Dow 51’655 0.8%  DAX 25’227 0.6%  Euro 0.9317 0.2%  EStoxx50 6’206 0.5%  Gold 4’175 -0.5%  Bitcoin 69’544 0.2%  Dollar 0.8323 0.2%  Öl 105.0 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Idorsia-Aktie zieht an: Neue Erkenntnisse zu zugelassenem Blutdruckmittel
BKW übernimmt Windpark in Baden-Württemberg - Aktie etwas tiefer
Deutsche-Post-Aktie mit Gewinnen: Bundesnetzagentur ermöglicht Portoerhöhung um 20,35 Prozent
Nach Rekord-Buchgewinn: So geht es mit der Strategy-Aktie weiter
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Montagvormittag um die Kurse der Rohstoffe
Suche...
ETF Sparplan

Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.10.2026 09:29:00

Richemont Aktie News: Richemont am Montagvormittag in Grün

Richemont Aktie News: Richemont am Montagvormittag in Grün

Die Aktie von Richemont zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Richemont-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 170,80 CHF.

Richemont
170.76 CHF 0.04%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr wies die Richemont-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 170,80 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'861 Punkten liegt. Bei 171,35 CHF markierte die Richemont-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 171,15 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 12'066 Richemont-Aktien.

Am 11.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 202,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Richemont-Aktie. Bei 127,20 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,39 EUR. Im Vorjahr hatte Richemont 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Richemont rechnen Experten am 05.11.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Richemont-Gewinn in Höhe von 7,50 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Richemont-Aktie

Richemont-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Richemont-Investment von vor einem Jahr verdient

Richemont-Aktie: UBS AG vergibt Buy

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2468 15.06.2029 160677003
Long 11.7448 18.06.2027 160676982
Long 340.6 20.11.2026 160676971
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.1643 17.12.2027 160677035
Short 113.5333 20.11.2026 160677023
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.951 11.70 160910325
Long 11.7448 5.81 160910319
Long 24.3286 1.32 160577392
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.812 12.45 160910333
Short 10.0176 7.77 160910332
Short 21.2875 2.73 161357380
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Richemont

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?