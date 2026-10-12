Richemont Aktie News: Richemont am Montagvormittag in Grün

Um 09:28 Uhr wies die Richemont-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 170,80 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'861 Punkten liegt. Bei 171,35 CHF markierte die Richemont-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 171,15 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 12'066 Richemont-Aktien.

Am 11.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 202,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Richemont-Aktie. Bei 127,20 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,39 EUR. Im Vorjahr hatte Richemont 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Richemont rechnen Experten am 05.11.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Richemont-Gewinn in Höhe von 7,50 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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