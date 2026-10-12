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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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12.10.2026 16:29:00

Richemont Aktie News: Richemont steigt am Nachmittag

Richemont Aktie News: Richemont steigt am Nachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Richemont. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 171,20 CHF zu.

Richemont
170.76 CHF 0.04%
Kaufen Verkaufen

Die Richemont-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 171,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'892 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Richemont-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 171,40 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 171,15 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 117'270 Richemont-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2026 markierte das Papier bei 202,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Richemont-Aktie derzeit noch 18,11 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 127,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 25,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2026 erhielten Richemont-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,39 EUR.

Am 13.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Richemont veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 05.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 7,50 EUR je Aktie in den Richemont-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3717 15.06.2029 160677003
Long 12.1107 18.06.2027 160676982
Long 426.544 18.12.2026 132901988
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.3033 17.12.2027 160677035
Short 84.775 20.11.2026 160677023
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3717 11.70 160910325
Long 12.1107 6.40 160910320
Long 28.2583 1.32 160577392
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.2796 12.45 160910333
Short 12.1107 5.01 161357121
Short 16.955 2.73 161357380
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Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

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08.10.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.26 Richemont Buy UBS AG
05.10.26 Richemont Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.09.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 Richemont Outperform Bernstein Research
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

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Short 14’404.92 19.70 SPBZFU
Short 14’687.56 13.86 S3BCYU
Short 15’229.45 8.95 SJZBBU
SMI-Kurs: 13’855.42 12.10.2026 16:50:43
Long 13’259.22 19.70 S2BJ7U
Long 12’944.26 13.65 SRDBIU
Long 12’396.91 8.90 S6IBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Aktien in diesem Artikel

Richemont 171.65 0.79% Richemont

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