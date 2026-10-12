Richemont Aktie News: Richemont steigt am Nachmittag

Die Richemont-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 171,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'892 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Richemont-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 171,40 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 171,15 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 117'270 Richemont-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2026 markierte das Papier bei 202,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Richemont-Aktie derzeit noch 18,11 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 127,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 25,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2026 erhielten Richemont-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,39 EUR.

Am 13.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Richemont veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 05.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 7,50 EUR je Aktie in den Richemont-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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