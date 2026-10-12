Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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12.10.2026 12:29:00
Richemont Aktie News: Richemont tendiert am Mittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Richemont. Die Richemont-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 169,90 CHF.
Die Richemont-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 169,90 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'820 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Richemont-Aktie ging bis auf 169,75 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 171,15 CHF. Bisher wurden heute 67'447 Richemont-Aktien gehandelt.
Am 11.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 202,20 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Richemont-Aktie mit einem Kursplus von 19,01 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 127,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Richemont-Aktie.
Zuletzt erhielten Richemont-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,39 EUR aus.
Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 05.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Richemont einen Gewinn von 7,50 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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