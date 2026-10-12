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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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12.10.2026 12:29:00

Richemont Aktie News: Richemont tendiert am Mittag tiefer

Richemont Aktie News: Richemont tendiert am Mittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Richemont. Die Richemont-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 169,90 CHF.

Richemont
170.76 CHF 0.04%
Kaufen Verkaufen

Die Richemont-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 169,90 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'820 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Richemont-Aktie ging bis auf 169,75 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 171,15 CHF. Bisher wurden heute 67'447 Richemont-Aktien gehandelt.

Am 11.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 202,20 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Richemont-Aktie mit einem Kursplus von 19,01 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 127,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Richemont-Aktie.

Zuletzt erhielten Richemont-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,39 EUR aus.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 05.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Richemont einen Gewinn von 7,50 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.1536 15.06.2029 160677005
Long 427.4243 18.12.2026 132901988
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.7345 17.12.2027 160677035
Short 84.975 20.11.2026 160677023
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2319 11.62 160910325
Long 12.1536 5.73 160910319
Long 26.1769 1.24 160577392
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.4208 12.55 160910333
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05.10.26 Richemont Buy UBS AG
05.10.26 Richemont Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.09.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 Richemont Outperform Bernstein Research
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SMI-Kurs: 13’846.42 12.10.2026 13:34:34
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Long 12’396.91 8.84 S6IBVU
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