Richemont Aktie News: Richemont am Vormittag nahe Vortagesniveau

Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der Richemont-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 117,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 10'995 Punkten steht. In der Spitze gewann die Richemont-Aktie bis auf 118,10 CHF. In der Spitze büsste die Richemont-Aktie bis auf 117,00 CHF ein. Den Handelstag beging das Papier bei 118,10 CHF. Von der Richemont-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25'855 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.05.2023 bei 161,10 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,69 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 91,80 CHF. Dieser Wert wurde am 01.10.2022 erreicht. Abschläge von 21,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Richemont veröffentlichte am 17.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4'616,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4'874,00 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Richemont am 10.11.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 08.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Richemont.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,37 EUR je Richemont-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Richemont-Aktie

