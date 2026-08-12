Richemont Aktie News: Richemont am Mittwochnachmittag mit Kurseinbussen

Die Richemont-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 193,90 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'446 Punkten notiert. Der Kurs der Richemont-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 193,70 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 199,25 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 215'967 Richemont-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2026 auf bis zu 202,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 4,28 Prozent Plus fehlen der Richemont-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 127,20 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 34,40 Prozent würde die Richemont-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Richemont-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,37 EUR belaufen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Richemont rechnen Experten am 05.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Richemont-Aktie in Höhe von 7,41 EUR im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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