Richemont Aktie News: Richemont am Mittwochvormittag im Aufwind

Die Richemont-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 175,90 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 15'044 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Richemont-Aktie bisher bei 176,55 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 176,00 CHF. Der Tagesumsatz der Richemont-Aktie belief sich zuletzt auf 26'837 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 202,20 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Richemont-Aktie mit einem Kursplus von 14,95 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 127,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 27,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Richemont-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,27 EUR belaufen.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2028 rechnen Experten am 19.05.2028.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,45 EUR je Richemont-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Richemont-Aktie

SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richemont-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Oktober 2026: Analysten sehen Potenzial bei Richemont-Aktie

SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Richemont-Investment von vor 10 Jahren verdient