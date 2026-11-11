Richemont Aktie News: Richemont verliert am Mittag

Die Richemont-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 175,20 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 15'000 Punkten steht. Die Richemont-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 175,10 CHF ab. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 176,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 91'882 Richemont-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 202,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,41 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,20 CHF am 23.03.2026. Mit Abgaben von 27,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Richemont-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,27 EUR aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2028-Kennzahlen am 19.05.2028.

Den erwarteten Gewinn je Richemont-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 7,45 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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