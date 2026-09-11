Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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11.09.2026 09:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Freitagvormittag im Aufwind
Die Aktie von Richemont gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 174,20 CHF zu.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 174,20 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'785 Punkten steht. Die Richemont-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 174,30 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 173,50 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 19'556 Richemont-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (202,20 CHF) erklomm das Papier am 11.08.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,07 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 127,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Richemont-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,35 EUR, nach 3,30 CHF im Jahr 2026.
Voraussichtlich am 13.11.2026 dürfte Richemont Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 05.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 7,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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