Richemont Aktie News: Richemont am Freitagnachmittag im Plus

Im SIX SX-Handel gewannen die Richemont-Papiere um 16:28 Uhr 1,7 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'792 Punkten tendiert. Bei 176,90 CHF markierte die Richemont-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 173,50 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 399'570 Richemont-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 202,20 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Richemont-Aktie 14,98 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,20 CHF am 23.03.2026. Der derzeitige Kurs der Richemont-Aktie liegt somit 38,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Richemont seine Aktionäre 2026 mit 3,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Richemont-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 05.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 7,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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