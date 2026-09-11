Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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11.09.2026 12:29:00
Richemont Aktie News: Richemont gewinnt am Freitagmittag an Boden
Die Aktie von Richemont gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Richemont zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 173,95 CHF.
Um 12:28 Uhr stieg die Richemont-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 173,95 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'821 Punkten liegt. Die Richemont-Aktie zog in der Spitze bis auf 174,40 CHF an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 173,50 CHF. Zuletzt wechselten 101'422 Richemont-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 202,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Richemont-Aktie derzeit noch 16,24 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 127,20 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Richemont-Aktie 36,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Im Vorjahr hatte Richemont 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Richemont rechnen Experten am 05.11.2027.
In der Richemont-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 7,44 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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