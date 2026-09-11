Richemont Aktie News: Richemont gewinnt am Freitagmittag an Boden

Um 12:28 Uhr stieg die Richemont-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 173,95 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'821 Punkten liegt. Die Richemont-Aktie zog in der Spitze bis auf 174,40 CHF an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 173,50 CHF. Zuletzt wechselten 101'422 Richemont-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 202,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Richemont-Aktie derzeit noch 16,24 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 127,20 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Richemont-Aktie 36,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Im Vorjahr hatte Richemont 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Richemont rechnen Experten am 05.11.2027.

In der Richemont-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 7,44 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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