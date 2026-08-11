Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.08.2026 09:29:00
Richemont Aktie News: Richemont gewinnt am Dienstagvormittag an Boden
Die Aktie von Richemont gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Richemont-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 201,20 CHF.
Das Papier von Richemont legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 201,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'658 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Richemont-Aktie bis auf 201,20 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 199,90 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Richemont-Aktien beläuft sich auf 19'608 Stück.
Bei 201,20 CHF markierte der Titel am 11.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 0,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,20 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,78 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,37 EUR. Im Vorjahr erhielten Richemont-Aktionäre 3,30 CHF je Wertpapier.
Am 13.11.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 05.11.2027.
Experten taxieren den Richemont-Gewinn für das Jahr 2027 auf 7,41 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Richemont-Aktie
Juli 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Richemont-Aktie angepasst
SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richemont-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel hätte eine Investition in Richemont von vor 5 Jahren abgeworfen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Richemont
|
12:29
|Richemont Aktie News: Richemont verzeichnet am Dienstagmittag Verluste (finanzen.ch)
|
09:29
|Richemont Aktie News: Richemont gewinnt am Dienstagvormittag an Boden (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Börse Europa in Grün: Anleger lassen STOXX 50 zum Ende des Montagshandels steigen (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Freundlicher Handel: SMI letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Zuversicht in Zürich: SLI schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Aktien Schweiz schliessen freundlich - Richemont führen SMI an (Dow Jones)
|
10.08.26
|Richemont Aktie News: Anleger schicken Richemont am Nachmittag ins Plus (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich fester (finanzen.ch)
Analysen zu Richemont
|22.07.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.06.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Verschiedene Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich uneins. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.