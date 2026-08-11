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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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11.08.2026 09:29:00

Richemont Aktie News: Richemont gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

Richemont Aktie News: Richemont gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

Die Aktie von Richemont gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Richemont-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 201,20 CHF.

Richemont
201.21 CHF 1.08%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Richemont legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 201,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'658 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Richemont-Aktie bis auf 201,20 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 199,90 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Richemont-Aktien beläuft sich auf 19'608 Stück.

Bei 201,20 CHF markierte der Titel am 11.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 0,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,20 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,78 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,37 EUR. Im Vorjahr erhielten Richemont-Aktionäre 3,30 CHF je Wertpapier.

Am 13.11.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 05.11.2027.

Experten taxieren den Richemont-Gewinn für das Jahr 2027 auf 7,41 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 11.7093 16.06.2028 157230625
Long 251.875 21.08.2026 158463770
Typ Hebel Verfall Valor
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Short 503.5 21.08.2026 158828290
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2446 11.17 158568849
Long 11.5747 5.87 159232070
Long 13.7945 4.44 159435463
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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21.07.26 Richemont Buy Deutsche Bank AG
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