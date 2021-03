Richemont-Aktie aktuell: Richemont nahezu unbewegt

Die Richemont-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 89.28 CHF an der Tafel. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 10'868 Punkten steht. Der Kurs der Richemont-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 89.78 CHF zu. In der Spitze büsste die Richemont-Aktie bis auf 89.08 CHF ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 89.52 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 253'100 Richemont-Aktien.

Passende Hebelprodukte auf Richemont (Anzeige) Warrants

Mini Futures

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2.48 EUR je Richemont-Aktie.

Die Compagnie Financière Richemont AG ist ein führender Luxusgüterkonzern, der sich vorwiegend auf Uhren, Schmuck und exklusive Accessoires spezialisiert hat. Die Produkte der zur Gruppe gehörenden Unternehmen lassen sich in vier Gruppen zusammenfassen: Schmuck, Uhren, Accessoires und Mode. Jede der zum Unternehmen gehörenden Firmen wird als unabhängige Einheit betrieben, um deren Exklusivität nicht zu verlieren. Allerdings bietet die Gruppe übergreifende Support Services für Bereiche wie Logistik, Immobilien, Herstellung und Finanzierung. Die Produkte der einzelnen Hersteller werden über verschiedene Vertriebswege verkauft. Dazu gehören eigene Boutiquen der Gruppe, Franchisenehmer sowie Boutiquen Dritter. Die Gruppe agiert weltweit, wobei der grösste Absatzmarkt Europa ist.

Die aktuellsten News zur Richemont-Aktie

Ford nimmt in Europa wieder Fahrt auf

Redaktion finanzen.net