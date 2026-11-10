Richemont Aktie News: Richemont am Vormittag stärker

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 174,10 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 15'048 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Richemont-Aktie bei 175,30 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 171,90 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 40'538 Richemont-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 202,20 CHF erreichte der Titel am 11.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Richemont-Aktie. Bei 127,20 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Richemont-Aktie derzeit noch 26,94 Prozent Luft nach unten.

Richemont-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 3,30 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,27 EUR aus.

Voraussichtlich am 13.11.2026 dürfte Richemont Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 19.05.2028 dürfte Richemont die Q4 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Richemont im Jahr 2027 7,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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