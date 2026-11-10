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10.11.2026 16:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Nachmittag im Aufwind
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Richemont. Zuletzt wies die Richemont-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 174,50 CHF nach oben.
Um 16:28 Uhr sprang die Richemont-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 174,50 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 15'034 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Richemont-Aktie bisher bei 175,70 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 171,90 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 260'289 Richemont-Aktien umgesetzt.
Am 11.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 202,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Richemont-Aktie somit 13,70 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 127,20 CHF. Mit einem Kursverlust von 27,11 Prozent würde die Richemont-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,27 EUR.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 13.11.2026 erwartet. Die Vorlage der Q4 2028-Ergebnisse wird von Experten am 19.05.2028 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 7,45 EUR je Aktie in den Richemont-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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