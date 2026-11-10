Richemont Aktie News: Richemont am Dienstagmittag gefragt

Die Richemont-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 175,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 15'057 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Richemont-Aktie bei 175,70 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 171,90 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 150'677 Richemont-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 11.08.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,41 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 127,20 CHF. Abschläge von 27,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2026 erhielten Richemont-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,27 EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2028-Bilanz am 19.05.2028.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Richemont-Gewinn in Höhe von 7,45 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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