Richemont Aktie News: Richemont am Montagvormittag gesucht

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 197,45 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'570 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Richemont-Aktie bisher bei 197,80 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 195,20 CHF. Von der Richemont-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24'032 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (198,90 CHF) erklomm das Papier am 06.08.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Richemont-Aktie mit einem Kursplus von 0,73 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (127,20 CHF). Der derzeitige Kurs der Richemont-Aktie liegt somit 55,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Richemont-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,37 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Richemont 3,30 CHF aus.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Richemont-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 05.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Richemont einen Gewinn von 7,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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