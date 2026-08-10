Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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10.08.2026 16:29:00
Richemont Aktie News: Anleger schicken Richemont am Nachmittag ins Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Richemont. Im SIX SX-Handel gewannen die Richemont-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.
Die Aktionäre schickten das Papier von Richemont nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,6 Prozent auf 198,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'557 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Richemont-Aktie bis auf 199,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 195,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 188'296 Richemont-Aktien.
Am 10.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 199,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,50 Prozent hinzugewinnen. Bei 127,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Richemont-Aktie ist somit 35,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,37 EUR. Im Vorjahr hatte Richemont 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 05.11.2027.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 7,41 EUR je Richemont-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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