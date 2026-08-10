Richemont Aktie News: Richemont am Montagmittag auf grünem Terrain

Die Richemont-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 198,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'578 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Richemont-Aktie bei 199,15 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 195,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 107'220 Richemont-Aktien.

Am 10.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 199,15 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 0,28 Prozent Plus fehlen der Richemont-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (127,20 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Richemont-Aktie mit einem Verlust von 35,95 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,37 EUR. Im Vorjahr erhielten Richemont-Aktionäre 3,30 CHF je Wertpapier.

Am 13.11.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 05.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 7,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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