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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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10.08.2026 12:29:00

Richemont Aktie News: Richemont am Montagmittag auf grünem Terrain

Richemont Aktie News: Richemont am Montagmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Richemont gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Richemont nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 198,60 CHF.

Richemont
199.06 CHF 1.56%
Kaufen Verkaufen

Die Richemont-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 198,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'578 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Richemont-Aktie bei 199,15 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 195,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 107'220 Richemont-Aktien.

Am 10.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 199,15 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 0,28 Prozent Plus fehlen der Richemont-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (127,20 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Richemont-Aktie mit einem Verlust von 35,95 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,37 EUR. Im Vorjahr erhielten Richemont-Aktionäre 3,30 CHF je Wertpapier.

Am 13.11.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 05.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 7,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2355 17.12.2027 140829053
Long 12.3272 16.06.2028 157230625
Long 998.5 18.09.2026 158827727
Typ Hebel Verfall Valor
Short 9.1606 17.12.2027 158194246
Short 998.5 18.09.2026 155738740
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4515 11.37 157436173
Long 12.0301 6.14 158569790
Long 16.6417 3.83 159435463
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.3963 10.10 157230856
Short 9.2454 7.54 157436866
Short 24.3537 0.93 156945088
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21.07.26 Richemont Buy Deutsche Bank AG
16.07.26 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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16.07.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’147.73 19.92 S0BE8U
Short 15’478.65 13.66 SQZB4U
Short 16’045.60 8.92 S5SB6U
SMI-Kurs: 14’633.70 10.08.2026 17:30:27
Long 13’974.24 19.92 SPBMIU
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Long 13’057.30 8.87 S5BOUU
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