Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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10.08.2026 12:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Montagmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Richemont gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Richemont nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 198,60 CHF.
Die Richemont-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 198,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'578 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Richemont-Aktie bei 199,15 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 195,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 107'220 Richemont-Aktien.
Am 10.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 199,15 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 0,28 Prozent Plus fehlen der Richemont-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (127,20 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Richemont-Aktie mit einem Verlust von 35,95 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,37 EUR. Im Vorjahr erhielten Richemont-Aktionäre 3,30 CHF je Wertpapier.
Am 13.11.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 05.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 7,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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