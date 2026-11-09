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09.11.2026 09:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Vormittag leichter
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Richemont. Das Papier von Richemont gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,0 Prozent auf 166,25 CHF abwärts.
Die Richemont-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 166,25 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'797 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Richemont-Aktie bis auf 165,35 CHF ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 168,55 CHF. Bisher wurden heute 25'056 Richemont-Aktien gehandelt.
Am 11.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 202,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Richemont-Aktie mit einem Kursplus von 21,62 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 127,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 23,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Richemont-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,27 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Richemont 3,30 CHF aus.
Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Richemont-Ergebnisse für Q4 2028 erwarten Experten am 19.05.2028.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Richemont ein EPS in Höhe von 7,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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