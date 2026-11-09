Richemont Aktie News: Richemont verteuert sich am Montagnachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Richemont nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,2 Prozent auf 169,95 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'911 Punkten notiert. Bei 170,75 CHF markierte die Richemont-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 168,55 CHF. Der Tagesumsatz der Richemont-Aktie belief sich zuletzt auf 181'851 Aktien.

Am 11.08.2026 markierte das Papier bei 202,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 18,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 127,20 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Richemont-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,27 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Richemont 3,30 CHF aus.

Richemont dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 13.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2028-Bilanz am 19.05.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 7,47 EUR je Richemont-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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