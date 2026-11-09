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09.11.2026 12:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Montagmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Richemont. Das Papier von Richemont gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 167,05 CHF abwärts.
Die Richemont-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 167,05 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'866 Punkten liegt. Im Tief verlor die Richemont-Aktie bis auf 165,35 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 168,55 CHF. Bisher wurden via SIX SX 78'821 Richemont-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 11.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 202,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Richemont-Aktie derzeit noch 21,04 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Richemont-Aktie 23,86 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Richemont-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,27 EUR aus.
Richemont dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 13.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2028-Bilanz können Richemont-Anleger Experten zufolge am 19.05.2028 werfen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Richemont einen Gewinn von 7,47 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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