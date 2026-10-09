Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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09.10.2026 09:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Vormittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Richemont. Zuletzt ging es für das Richemont-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 170,70 CHF.
Die Richemont-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 170,70 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'784 Punkten liegt. Die Richemont-Aktie zog in der Spitze bis auf 170,75 CHF an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 169,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 16'456 Richemont-Aktien den Besitzer.
Am 11.08.2026 markierte das Papier bei 202,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 18,45 Prozent Plus fehlen der Richemont-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 127,20 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Richemont-Aktie 25,48 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,36 EUR. Im Vorjahr hatte Richemont 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Richemont wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 13.11.2026 vorlegen. Richemont dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Richemont im Jahr 2027 7,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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