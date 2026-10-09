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09.10.2026 16:29:00

Richemont Aktie News: Anleger greifen bei Richemont am Freitagnachmittag zu

Richemont Aktie News: Anleger greifen bei Richemont am Freitagnachmittag zu

Die Aktie von Richemont gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Richemont-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 170,80 CHF.

Richemont
170.70 CHF 2.36%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 170,80 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'807 Punkten liegt. Bei 171,35 CHF markierte die Richemont-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 169,60 CHF. Bisher wurden heute 122'251 Richemont-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 11.08.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 18,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 127,20 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 25,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Richemont-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 3,30 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,36 EUR aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 05.11.2027 dürfte Richemont die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Richemont im Jahr 2027 7,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.1714 18.06.2027 160676982
Long 340.8 18.12.2026 161356780
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.7517 17.12.2027 160677035
Short 85.2 20.11.2026 160677023
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1 11.73 160910325
Long 12.1714 5.84 160910319
Long 17.04 3.49 160910317
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5538 12.49 160910333
Short 9.4667 7.80 160910332
Short 13.1077 5.04 161357121
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05.10.26 Richemont Buy UBS AG
05.10.26 Richemont Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.09.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 Richemont Outperform Bernstein Research
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