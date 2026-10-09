Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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09.10.2026 12:29:00
Richemont Aktie News: Richemont präsentiert sich am Freitagmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Richemont. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,2 Prozent auf 170,50 CHF zu.
Das Papier von Richemont konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 170,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'749 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Richemont-Aktie bei 171,35 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 169,60 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 70'775 Richemont-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2026 auf bis zu 202,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 18,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 127,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Richemont-Aktie ist somit 25,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2026 3,30 CHF an Richemont-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,36 EUR aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Richemont rechnen Experten am 05.11.2027.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,46 EUR je Richemont-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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