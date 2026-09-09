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09.09.2026 09:29:00

Richemont Aktie News: Richemont tendiert am Mittwochvormittag tiefer

Richemont Aktie News: Richemont tendiert am Mittwochvormittag tiefer

Die Aktie von Richemont gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Richemont-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 181,15 CHF ab.

Richemont
174.46 CHF -5.83%
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Um 09:28 Uhr fiel die Richemont-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 181,15 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'983 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Richemont-Aktie bisher bei 181,15 CHF. Mit einem Wert von 182,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 28'944 Richemont-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 202,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Richemont-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 127,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 29,78 Prozent würde die Richemont-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,35 EUR.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Richemont wird am 13.11.2026 gerechnet. Richemont dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Richemont-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 7,44 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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