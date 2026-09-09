Richemont Aktie News: Richemont am Mittwochnachmittag schwächer

Die Aktionäre schickten das Papier von Richemont nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 3,9 Prozent auf 176,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'861 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Richemont-Aktie ging bis auf 174,10 CHF. Mit einem Wert von 182,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 418'354 Richemont-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 202,20 CHF erreichte der Titel am 11.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Richemont-Aktie mit einem Kursplus von 14,63 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 127,20 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 27,89 Prozent könnte die Richemont-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2026 erhielten Richemont-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,35 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Richemont rechnen Experten am 05.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Richemont-Aktie in Höhe von 7,44 EUR im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Richemont-Aktie

SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Richemont von vor 10 Jahren verdient

Richemont-Aktie: Experten empfehlen Richemont im August mehrheitlich zum Kauf

SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 5 Jahren abgeworfen